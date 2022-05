Ultime Notizie – Ascolti tv, ‘Don Matteo 13’ stravince ancora (Di mercoledì 18 maggio 2022) ‘Don Matteo 13’ prosegue la sua marcia trionfale. Ieri su Rai1, la fiction che vede ora protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo, ha ottenuto 5.872.000 spettatori e il 30.6% di share. Al secondo posto, ‘Le ragazze di Wall Street – Business is Business’ su Canale5, con 1.808.000 spettatori e il 10.1% di share. Al terzo posto ‘Le Iene Presentano: Un Paese di Furbetti’ su Italia1, con 1.404.000 spettatori e il 10.4% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘The Equalizer 2 – Senza perdono’ su Rai2 (1.092.000 spettatori, share 5.7%), ‘DiMartedì’ su La7 (1.010.000 spettatori, share 5.7%), ‘#Cartabianca’ su Rai3 (900.000 spettatori, share 5.2%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (724.000 spettatori, share 4.9%), ‘Men in Black’ sul Nove (277.000 spettatori, share 1.4%), ‘Revenant – Redivivo’ su Tv8 (191.000 spettatori, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022)13’ prosegue la sua marcia trionfale. Ieri su Rai1, la fiction che vede ora protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo, ha ottenuto 5.872.000 spettatori e il 30.6% di share. Al secondo posto, ‘Le ragazze di Wall Street – Business is Business’ su Canale5, con 1.808.000 spettatori e il 10.1% di share. Al terzo posto ‘Le Iene Presentano: Un Paese di Furbetti’ su Italia1, con 1.404.000 spettatori e il 10.4% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘The Equalizer 2 – Senza perdono’ su Rai2 (1.092.000 spettatori, share 5.7%), ‘DiMartedì’ su La7 (1.010.000 spettatori, share 5.7%), ‘#Cartabianca’ su Rai3 (900.000 spettatori, share 5.2%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (724.000 spettatori, share 4.9%), ‘Men in Black’ sul Nove (277.000 spettatori, share 1.4%), ‘Revenant – Redivivo’ su Tv8 (191.000 spettatori, ...

