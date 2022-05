Torna ‘Benevento in fiore’ | “Finalmente riparte il comparto florovivaistico”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ri“Benevento in fiore”. La fine del lockdown da pandemia riporta nel capoluogo sannita la bella iniziativa che pone in primo piano questa vera magia della natura. In Villa Comunale, lo splendido spazio verde cittadino, i prossimi 20, 21 e 22 maggio trenta espositori si contenderanno il piacere degli occhi dei visitatori che negli anni passati hanno sempre affollato l’evento. Quest’anno “Benevento in fiore” si avvale della collaborazione della Federazione Coldiretti che porta in dote “Campagna amica”. La presentazione si è svolta questa mattina in Sala Consiliare a Palazzo Mosti. La Villa Comunale sarà quindi di nuovo invasa da colori e profumi grazie alla manifestazione florovivaistica organizzata da Sannitamania con il patrocinio del Comune di Benevento. Il capoluogo tornerà ad essere la capitale dello shopping “green” e ...