Teli e corde nella stanza delle torture: 6 ore di minacce e pestaggi per chi non pagava i debiti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una stanza dove torturare chi non pagava. torture che potevano durare fino a 6 ore. Tanto non ci sarebbe stato neanche il problema di pulire, perché muri e pavimenti erano rivestiti con dei Teli, per evitare schizzi di sangue. Daniele Carlomosti, 44enne boss incontrastato, aveva pensato a tutto. Lui non aveva paura di ricorrere alla violenza. Un gigante cattivo. E “Gigante” era uno dei suoi due soprannomi, l’altro era “Bestione”, proprio per il suo aspetto fisico e per i suoi modi. Tanto violenti da non guardare in faccia nessuno. Neanche il fratello. Che aveva tentato di uccidere per stabilire il predominio del traffico degli stupefacenti a La Rustica. Vantava legami con il “Mondo di mezzo” e Massimo Carminati. E proprio Carminati, parlando di Carlomosti e dei suoi sodali, già nel 2013 diceva “quelli ‘so brutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unadove torturare chi nonche potevano durare fino a 6 ore. Tanto non ci sarebbe stato neanche il problema di pulire, perché muri e pavimenti erano rivestiti con dei, per evitare schizzi di sangue. Daniele Carlomosti, 44enne boss incontrastato, aveva pensato a tutto. Lui non aveva paura di ricorrere alla violenza. Un gigante cattivo. E “Gigante” era uno dei suoi due soprannomi, l’altro era “Bestione”, proprio per il suo aspetto fisico e per i suoi modi. Tanto violenti da non guardare in faccia nessuno. Neanche il fratello. Che aveva tentato di uccidere per stabilire il predominio del traffico degli stupefacenti a La Rustica. Vantava legami con il “Mondo di mezzo” e Massimo Carminati. E proprio Carminati, parlando di Carlomosti e dei suoi sodali, già nel 2013 diceva “quelli ‘so brutti ...

