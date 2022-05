Quando inizia e finisce il calciomercato? La decisione del consiglio federale sulle date (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il consiglio federale ha deciso le date delle prossime due sessioni di calciomercato: la sessione estiva inizierà il 1 luglio e terminerà il 1 settembre, mentre quella invernale si terrà dal 2 al 31 gennaio 2023. calciomercato FIGC date La decisione del consiglio è stata resa ufficiale attraverso un comunicato stampa che recita: “Il consiglio ha votato all’unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1 luglio a giovedì 1 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale”. Juri Modugno Leggi su rompipallone (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilha deciso ledelle prossime due sessioni di: la sessione estiva inizierà il 1 luglio e terminerà il 1 settembre, mentre quella invernale si terrà dal 2 al 31 gennaio 2023.FIGCLadelè stata resa ufficiale attraverso un comunicato stampa che recita: “Ilha votato all’unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo ledella campagna trasferimenti da venerdì 1 luglio a giovedì 1 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale”. Juri Modugno

