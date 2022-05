Advertising

In Etiopia, Kenya e Somalia, la siccità potrebbe uccidere una persona ogni 48 secondi. È quanto denunciano oggithe Children con il rapporto Dangerous Delay 2: The Cost of Inaction. A 10 anni dall'ultima carestia che ha fatto 260.000 vittime in Somalia - la metà delle quali bambini sotto i 5 anni - ...Una persona muore di fame ogni 48 secondi in Etiopia, Kenya e Somalia, devastate dalla siccità. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dathe Children che evidenzia il ripetuto fallimento del mondo nell'evitare disastri prevenibili. 'A più di un decennio dalla risposta ritardata alla carestia del 2011 che ha ucciso più di ... Oxfam-Save the Children: in Africa orientale siccità devastante È quanto denunciano oggi Oxfam e Save the Children con il rapporto Dangerous Delay 2: The Cost of Inaction. A 10 anni dall'ultima carestia che ha fatto 260.000 vittime in Somalia - la metà delle ...One person is likely to die from hunger every 48 seconds in drought-ravaged Kenya, Ethiopia, and Somalia. This is according to a new report by Oxfam and Save the Children, dubbed ...