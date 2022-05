Oltre 200 app sul Play Store sorprese a spiare utenti Android utilizzando Facestealer (Di mercoledì 18 maggio 2022) EventBot ruba le credenziali bancarie : come evitarlo su smartphone AndroidSono state osservate più di 200 app Android mascherate da app per fitness, fotoritocco e puzzle che distribuiscono spyware chiamato Facestealer per sottrarre credenziali utente e altre informazioni preziose. “Simile a Joker , un altro malware mobile, Facestealer cambia frequentemente il suo codice, generando così molte varianti”, hanno affermato in un nuovo rapporto gli analisti di Trend Micro Cifer Fang, Ford Quin e Zhengyu Dong. “Dalla sua scoperta, lo spyware ha continuamente assediato Google Play”. Facestealer, documentato per la prima volta da Doctor Web nel luglio 2021, si riferisce a un gruppo di app fraudolente che invadono il mercato ufficiale delle app per Android con l’obiettivo di ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 18 maggio 2022) EventBot ruba le credenziali bancarie : come evitarlo su smartphoneSono state osservate più di 200 appmascherate da app per fitness, fotoritocco e puzzle che distribuiscono spyware chiamatoper sottrarre credenziali utente e altre informazioni preziose. “Simile a Joker , un altro malware mobile,cambia frequentemente il suo codice, generando così molte varianti”, hanno affermato in un nuovo rapporto gli analisti di Trend Micro Cifer Fang, Ford Quin e Zhengyu Dong. “Dalla sua scoperta, lo spyware ha continuamente assediato Google”., documentato per la prima volta da Doctor Web nel luglio 2021, si riferisce a un gruppo di app fraudolente che invadono il mercato ufficiale delle app percon l’obiettivo di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva il decreto aiuti, 200 euro a oltre metà degli italiani. Ok dalla Ragioneria dello Stato. Da tassa su extra-p… - cmdotcom : Biglietti #MilanAtalanta: oltre 200 mila richieste. I club rossoneri: 'Numeri allucinanti' - Riparte_Italia : [Il decreto legge] 200 euro a più della metà degli italiani. Ecco il documento - skyqueen1991 : RT @LucillaMasini: Arriva il decreto aiuti, 200 euro a oltre metà degli italiani. Chissà se, quel politico che prende 80 mila euro per spar… - Andrynov72 : RT @AmazonNewsItaly: Al via la prima tappa del progetto di forestazione urbana al fianco di #Forestami nella Città metropolitana di Milano:… -