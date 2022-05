Mafia, infiltrazioni in due Comuni nel Messinese: 7 ordinanze (Di mercoledì 18 maggio 2022) I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone indagate di associazione mafiosa e per reati contro la Pubblica ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone indagate di associazione mafiosa e per reati contro la Pubblica ...

Advertising

Tizio_Original : RT @Agenzia_Ansa: La Gdf di Messina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per sette persone per associazione mafiosa. Tra i destin… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: La Gdf di Messina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per sette persone per associazi… - truthTusco : RT @Agenzia_Ansa: La Gdf di Messina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per sette persone per associazione mafiosa. Tra i destin… - Agenzia_Ansa : La Gdf di Messina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per sette persone per associazione mafiosa. Tra i… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Mafia, infiltrazioni in due Comuni del Messinese: 7 arresti della guardia di finanza #SINDACO -