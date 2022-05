Libano | i cristiani bocciano nelle urne lo scontro di civiltà

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Per capire realmente dove sia ildopo le elezioni parlamentari di domenica scorsa e perché questo voto così oscuro sia importantissimo – ma non risolutivo – per tutto il Levante occorre fare una forzatura e provare a tradurre in un comprensibile ipotetico scenario italiano quello loro. Immaginiamo che in Italia vi fosse una forte comunità ortodossa, lungamente discriminata dalla maggioranza cattolica. Immaginiamo che questa minoranza avesse costituito, dopo l’emergere di un protagonismo putiniano, un partito pro russo, con un suo braccio armato, rifornito di armi tra le più sofisticate e avanzate da Mosca, al punto da essere molto più forte del nostro esercito. Immaginiamo che il partito pro-russo abbia monopolizzato la rappresentanza della numerosa comunità ortodossa italiana e che, in virtù della sua forza parlamentare, abbia trovato delle alleanze che gli ...