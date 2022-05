L’Aquila, auto sfonda il recinto di un asilo e piomba sui bambini. Un bimbo di 4 anni morto. Tre trasferiti a Roma: una in prognosi riservata (Di mercoledì 18 maggio 2022) È piombata su una recinzione di un asilo sfondandola. Così sei bambini, dai tre ai cinque anni, sono stati investiti da un’auto che è finita nel giardino della scuola dell’infanzia “1 maggio” a Pile, una frazione di L’Aquila. Uno dei piccoli, 4 anni, è morto: era stato rianimato e trasportato con l’elicottero, ma non ce l’ha fatta. La Direzione medica dell’ospedale San Salvatore delL’Aquila ha comunicato che “il servizio 118 è accorso subito con quattro ambulanze ed un’eliambulanza. Purtroppo un bimbo è deceduto durante il trasporto in ospedale per il grave trauma subito nonostante le manovre rianimatorie eseguite tempestivamente”. Due bambine sono state ricoverate al Policlinico Gemelli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Èta su una recinzione di unndola. Così sei, dai tre ai cinque, sono stati investiti da un’che è finita nel giardino della scuola dell’infanzia “1 maggio” a Pile, una frazione di. Uno dei piccoli, 4, è: era stato rianimato e trasportato con l’elicottero, ma non ce l’ha fatta. La Direzione medica dell’ospedale San Salvatore delha comunicato che “il servizio 118 è accorso subito con quattro ambulanze ed un’eliambulanza. Purtroppo unè deceduto durante il trasporto in ospedale per il grave trauma subito nonostante le manovre rianimatorie eseguite tempestivamente”. Due bambine sono state ricoverate al Policlinico Gemelli di ...

