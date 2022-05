Galli: “Non mi aspetto epidemia di colera, più rischio tifo” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sull’allarme dell’Oms per il rischio di focolai di colera a Mariupol in Ucraina, “penso che come prima scelta di una possibile malattia ci sta di più il tifo. Il colera si manifesta difficilmente in un’area così temperata o fredda, diciamo che qualcuno ce lo deve portare. In Yemen c’è stato un problema con la guerra, visto che avevano distrutto gli impianti idrici. Quindi immagino più il rischio per le altre malattie trasmissibili per via oro-fecale, tipo epatite A o tifo. In Ucraina si era parlato più di poliomielite, viste le basse vaccinazioni. Secondo me dall’Organizzazione mondiale della sanità è arrivato un segnale di stare attenti, ma non mi aspetto un’epidemia di colera così facilmente”. Lo sottolinea ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sull’allarme dell’Oms per ildi focolai dia Mariupol in Ucraina, “penso che come prima scelta di una possibile malattia ci sta di più il. Ilsi manifesta difficilmente in un’area così temperata o fredda, diciamo che qualcuno ce lo deve portare. In Yemen c’è stato un problema con la guerra, visto che avevano distrutto gli impianti idrici. Quindi immagino più ilper le altre malattie trasmissibili per via oro-fecale, tipo epatite A o. In Ucraina si era parlato più di poliomielite, viste le basse vaccinazioni. Secondo me dall’Organizzazione mondiale della sanità è arrivato un segnale di stare attenti, ma non miun’dicosì facilmente”. Lo sottolinea ...

