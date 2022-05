Cina, l'aereo caduto è stato fatto precipitare intenzionalmente: l'analisi delle scatole nere non lascia dubbi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Boeing di China Eastern, precipitato il 21 marzo uccidendo 123 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio, è stato fatto schiantare volontariamente. E' quanto emerge dall'analisi delle scatole nere, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Boeing di China Eastern, precipitato il 21 marzo uccidendo 123 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio, èschiantare volontariamente. E' quanto emerge dall', ...

