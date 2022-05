Advertising

sportli26181512 : Benevento, 1-0 nella semifinale d’andata anche nel 2017. E fu promozione: Benevento, 1-0 nella semifinale d’andata… - sportli26181512 : Benevento, 1-0 nella semifinale d’andata anche nel 2019. E fu promozione: Benevento, 1-0 nella semifinale d’andata… - ContropiedeA : Nella ripresa, oltre la stanchezza, trapela la paura di subire gol e nessuna delle due squadre vuole rischiare. A c… - nani_skatz : @G_Lapadula @bncalcio Grande Gianluca, siamo con te! Ti voglio vedere nella serie A e nei mondiali, forza bello! ???… - JorgeHerreraBo2 : @bncalcio @G_Lapadula Sia nella partita precedente che nella seconda. Gianluca Lapadula con i suoi gol ha vinto con… -

... i campani vinsero 1 - 0 la gara d'andata in casa (gol di Chibsah) prima di pareggiare 1 - 1 in trasfertapartita di ritorno. Attenzione però al possibile fattore campo: quest'anno il......salirà verso l'alto dopo che si chiuderà la fase delle scommesse che parte come al solito...Anche perché parliamo di squadre che a novanta minuti dal termine - o come nel caso di Pisa -...Cinque anni fa i campani vinsero con lo stesso risultato la sfida casalinga contro il Perugia, prima dell’1-1 al ritorno. Ma adesso al Pisa basta vincere per andare in finale ...Mentre il Serie B si stanno giocando i play-off promozione, in Serie A si avvicina l'ultima giornata di campionato: la Salernitana spera nella miracolosa salvezza ... è in lotta per tornare in Serie A ...