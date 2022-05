ALEX TRUSTY “NAPLES SENSE OF PLACE”

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La fotografia torna protagonista alla Fondazione Stelline con la mostra di Alexof, a cura di Luciano Bolzoni (08 – 29 maggio 2022).ofè un lavoro che definisce immediatamente quale sia il senso di questa straordinaria città, una Napoli alla quale il fotografo dedica di volta in volta uno sguardo privilegiato, ricco di sensazioni e di emozioni che si diluiscono in ogni singola visione dei suoi spazi. In questo progetto fotografico, l’autore cerca sempre il senso del luogo attraverso un dialogo in equilibrio tra lo spazio singolo inquadrato e il suo collocamento nel grandioso paesaggio della città. La fotografia diventa il racconto di una città che genera nuove visioni e forti sensazioni, capaci di toccare la mente e ...