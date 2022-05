Torino, strada in salita per Praet: intanto Vagnati pensa a Strefezza (Di martedì 17 maggio 2022) Il Torino sta pensando al futuro: strada in salita per Praet, ma Vagnati pensa già alle entrare, piace Strefezza Sembrava ormai tutto fatto per la conferma di Praet al Torino, invece in queste ultime ore è arrivata una brusca frenata. Il belga non è più certo di poter restare in granata, siccome il Leicester chiede un obbligo di riscatto, mentre il Torino vorrebbe tenerlo ancora in prestito e legare la conferma con presenze. Vagnati sta lavorando per sistemare la situazione, ma intanto pensa al mercato in entrata ed è interessato all’esterno Strefezza del Lecce. Una delle rivelazioni della Serie B potrebbe essere uno dei primi innesti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Ilstando al futuro:inper, magià alle entrare, piaceSembrava ormai tutto fatto per la conferma dial, invece in queste ultime ore è arrivata una brusca frenata. Il belga non è più certo di poter restare in granata, siccome il Leicester chiede un obbligo di riscatto, mentre ilvorrebbe tenerlo ancora in prestito e legare la conferma con presenze.sta lavorando per sistemare la situazione, maal mercato in entrata ed è interessato all’esternodel Lecce. Una delle rivelazioni della Serie B potrebbe essere uno dei primi innesti ...

