No! Questo non è l’ammiraglio americano Eric Olson e non è stato catturato ad Azovstal (Di martedì 17 maggio 2022) Circola su Facebook un confronto fotografico tra il ritratto di un ammiraglio amEricano e uno scatto di alcuni militari russi che scortano quelli che sembrano essere prigionieri di guerra. Gli utenti sostengono che il primo dei prigionieri sia l’ammiraglio statunitense Eric T. Olson, catturato ad Azovstal. Per chi ha fretta: No, quello nella foto non Eric T. Olson La foto risale al 14 aprile, e quindi non ritrae l’evacuazione dei militari che hanno difeso l’acciaieria Azovstal Analisi Ecco un esempio del post condiviso sui social: «l’ammiraglio amEricano Eric Olson (comandante delle operazioni speciali altamente decorato) ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Circola su Facebook un confronto fotografico tra il ritratto di un ammiraglioe uno scatto di alcuni militari russi che scortano quelli che sembrano essere prigionieri di guerra. Gli utenti sostengono che il primo dei prigionieri siastatunitenseT.ad. Per chi ha fretta: No, quello nella foto nonT.La foto risale al 14 aprile, e quindi non ritrae l’evacuazione dei militari che hanno difeso l’acciaieriaAnalisi Ecco un esempio del post condiviso sui social: «(comandante delle operazioni speciali altamente decorato) ...

