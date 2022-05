Gragnano | paura in pizzeria | 24enne ferito a colpi di pistola

(Di martedì 17 maggio 2022) Ilincensurato, originario di Sorrento, sarebbe statoda uno sconosciuto all’interno di una: si indaga. Unincensurato di Sorrento è statoto alla gamba destra da duedinella tarda serata di ieri a, in provincia di Napoli. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al

Gragnano, paura nella notte: sparatoria in centro - Sul posto carabinieri e un'ambulanza Secondo una prima ricostruzione, uno sconosciuto avrebbe esploso diversi colpi di pistola verso il giovane nei pressi di una pizzeria. Il giovane non è in gravi condizioni ...SORRENTO – Un 24enne incensurato di Sorrento è stato colpito alla gamba destra da due colpi di pistola nella tarda serata di ieri a Gragnano, in provincia di Napoli. Il giovane è stato trasportato in ...