VIDEO | Il saluto dello Stadium a Giorgio CHIELLINI! (Di lunedì 16 maggio 2022) Le immagini del saluto dell’Allianz Stadium a Capitan Giorgio Chiellini, alla sua ultima partita avanti ai propri tifosi. L’addio del capitano bianconero nella sfida della penultima giornata di campionato tra Juventus e Lazio. #juventus #chiellini #juvelazio #seriea #allianzStadium ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/pjHAvlI » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) Le immagini deldell’Allianza CapitanChiellini, alla sua ultima partita avanti ai propri tifosi. L’addio del capitano bianconero nella sfida della penultima giornata di campionato tra Juventus e Lazio. #juventus #chiellini #juvelazio #seriea #allianzISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/pjHAvlI » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc

