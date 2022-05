Trova la fidanzata con un altro uomo e l’ accoltella: i fatti a Cutignano (Di lunedì 16 maggio 2022) Le ultime notizie arrivano dalla Toscana, su questa storia raccontata oggi da tutti i media. Partita dai giornali locali, è stata ripresa da tutte le testate più importanti: un uomo, ha accoltellato al sua fidanzata in casa. Ha Trovato infatti la donna con un altro uomo e ha deciso di punirla a modo suo. La notizia, che questa mattina rimbalza da un sito di cronaca all’altro, è stata raccontata nel pomeriggio di ieri dai media toscani. I fatti la domenica mattina a Cutignano, siamo in provincia di Pistoia. L’aggressore sarebbe un uomo di 40 anni, originario di Firenze. Sarebbe stato già fermato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Per quanto riguarda invece le condizioni della sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Le ultime notizie arrivano dalla Toscana, su questa storia raccontata oggi da tutti i media. Partita dai giornali locali, è stata ripresa da tutte le testate più importanti: un, hato al suain casa. Hato inla donna con une ha deciso di punirla a modo suo. La notizia, che questa mattina rimbalza da un sito di cronaca all’, è stata raccontata nel pomeriggio di ieri dai media toscani. Ila domenica mattina a, siamo in provincia di Pistoia. L’aggressore sarebbe undi 40 anni, originario di Firenze. Sarebbe stato già fermato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Per quanto riguarda invece le condizioni della sua ...

