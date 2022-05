Sisma Bonus 2022: come funziona, importi e a chi spetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Buone notizie. Il Bonus Sisma è stato prorogato fino al 31 Dicembre del 2024. L’obiettivo è quello di poter agevolare le spese sostenute per i lavori di riduzione del rischio sismico sugli edifici. come? Offrendo la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale dal 50 all’85% delle spese effettuate dal 2017. Vediamo i dettagli. Leggi anche: Bonus per ISEE basso: dal Governo 800€ subito e 40€ al mese per la spesa come funziona il SismaBonus? Il Bonus è pensato per cercare di offrire un sostengo a chiunque abbia sostenuto, a partire dal 2017, le spese per effettuare i lavori di riduzione del rischio sismico. La condizione è una: il Bonus sarà dato solo a coloro che hanno una perizia eseguita da un professionista di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Buone notizie. Ilè stato prorogato fino al 31 Dicembre del 2024. L’obiettivo è quello di poter agevolare le spese sostenute per i lavori di riduzione del rischio sismico sugli edifici.? Offrendo la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale dal 50 all’85% delle spese effettuate dal 2017. Vediamo i dettagli. Leggi anche:per ISEE basso: dal Governo 800€ subito e 40€ al mese per la spesail? Ilè pensato per cercare di offrire un sostengo a chiunque abbia sostenuto, a partire dal 2017, le spese per effettuare i lavori di riduzione del rischio sismico. La condizione è una: ilsarà dato solo a coloro che hanno una perizia eseguita da un professionista di ...

CorriereCitta : Sisma Bonus 2022: come funziona, importi e a chi spetta - infernalequinl1 : @mariotoscana196 Tu fai schifo oltre a essere disinformato, il 97% delle truffe sono sul bonus facciata, Cazzone! S… - IFDS20 : @lubadarello @CottarelliCPI Lo sono, io con il bonus sisma ho rifatto il tetto in legno ed oram metto sopra il fotovoltaico . - salernonotizie : Sisma bonus e superbonus 100%: incontro al Comune di Battipaglia - laspigadoro : @DarioNardella @ProtCivComuneFi Nel caso in cui ci fossero danni a cose o persone, fate causa a Draghi, che di fatt… -