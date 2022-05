Salernitana, è corsa a due: niente calcoli con l’Udinese, serve la vittoria (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il campionato continua a emettere i suoi verdetti. A novanta minuti dal termine della stagione mancano da assegnare lo scudetto, i posti in Europa e Conference League e l’ultima retrocessione in serie B. corsa alla salvezza che coinvolge direttamente la Salernitana. Il rigore fallito da Perotti nel finale della partita con l’Empoli sarebbe potuto valere la permanenza in serie A. I granata, invece, si sono dovuti accontentare di un punto che cambia relativamente la situazione. Il Genoa è ufficialmente sceso tra i cadetti raggiungendo il Venezia, lasciando Salernitana e Cagliari a battagliare per l’ultimo posto utile. La formazione di Davide Nicola si affaccia al turno conclusivo del campionato in vantaggio di due punti sui sardi. Bottino magro che obbligherà Fazio e compagni a pensare a un unico ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il campionato continua a emettere i suoi verdetti. A novanta minuti dal termine della stagione mancano da assegnare lo scudetto, i posti in Europa e Conference League e l’ultima retrocessione in serie B.alla salvezza che coinvolge direttamente la. Il rigore fallito da Perotti nel finale della partita con l’Empoli sarebbe potuto valere la permanenza in serie A. I granata, invece, si sono dovuti accontentare di un punto che cambia relativamente la situazione. Il Genoa è ufficialmente sceso tra i cadetti raggiungendo il Venezia, lasciandoe Cagliari a battagliare per l’ultimo posto utile. La formazione di Davide Nicola si affaccia al turno conclusivo del campionato in vantaggio di due punti sui sardi. Bottino magro che obbligherà Fazio e compagni a pensare a un unico ...

