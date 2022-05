Osimhen | futuro lontano dal Napoli? L’intermediario spiazza tutti

(Di lunedì 16 maggio 2022) Uno dei temi caldi in casaè certamente ildi Victor. Gli azzurri non sono intenzionati a cedere l’attaccante nigeriano, ma di fronte ad un’offerta monstre potrebbero vacillare. Victor(Getty Images)lascia? Parla D’Amico Nonostante il grave infortunio al volto,ha collezionato 14 reti e 5 assist in 26 presenze in Serie A. Riguardo ildel centravanti ha parlato Andrea D’Amico, intermediario del numero nove azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Penso possa partire solo davanti ad un’offerta monstre. Ha estimatori, ma il ...

Napoli: le parole di D'Amico CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieL'aspetto emotivo è fondamentale, allo stesso tempo però è importante guardare al, al Napoli ... In attesa di capire cosa ne sarà die se arriverà la famosa offerta da almeno 100 milioni ...Come riporta Il Corriere dello Sport, è in programma un incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti e il d.s. Cristiano Giuntoli per decidere ...Andrea D'Amico, intermediario dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro del nigeriano: "Penso possa partire solo davanti ad un ...