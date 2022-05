Milan, è caccia al biglietto: sito del Sassuolo in tilt (Di lunedì 16 maggio 2022) I tifosi del Milan sono a caccia del biglietto per la partita in casa del Sassuolo. Il sito dei neroverdi è in tilt Lo scudetto si giocherà all’ultima giornata: la vittoria dell’Inter a Cagliari rinvia le celebrazioni tricolori per il Milan di Pioli. Ecco perché da ieri sera il sito del Sassuolo è andato in tilt per i troppi accessi dei tifosi rossoneri a caccia dei biglietti per assister alla partita del Mapei Stadium di domenica prossima. Questa mattina il sito ufficiale del club neroverde risulta offline. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) I tifosi delsono adelper la partita in casa del. Ildei neroverdi è inLo scudetto si giocherà all’ultima giornata: la vittoria dell’Inter a Cagliari rinvia le celebrazioni tricolori per ildi Pioli. Ecco perché da ieri sera ildelè andato inper i troppi accessi dei tifosi rossoneri adei biglietti per assister alla partita del Mapei Stadium di domenica prossima. Questa mattina ilufficiale del club neroverde risulta offline. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Tifosi #Milan a caccia del biglietto scudetto: sito del Sassuolo in tilt #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #SassuoloMilan: il sito neroverde in tilt - sassuolonews : Sito del Sassuolo in tilt, caccia ai biglietti per Sassuolo-Milan - fisco24_info : Serie A, Milan-Atalanta in diretta: (Adnkronos) - I rossoneri a caccia della vittoria per ipotecare lo scudetto… - andreastoolbox : Diretta Milan-Atalanta ore 18, formazioni ufficiali: Pioli a caccia dei tre punti per avvicinare lo scudetto scegli… -