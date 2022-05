Dybala scoppia in un pianto infinito. E lo stadio fischia Agnelli (Di lunedì 16 maggio 2022) L'immagine più bella arriva quando alla fine del momento ufficiale delle celebrazioni per l'addio allo Stadium di Giorgio Chiellini si crea un capannello di giocatori della Juve in mezzo al campo, da ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) L'immagine più bella arriva quando alla fine del momento ufficiale delle celebrazioni per l'addio allo Stadium di Giorgio Chiellini si crea un capannello di giocatori della Juve in mezzo al campo, da ...

Advertising

infoitsport : Dybala scoppia in un pianto infinito. E tutto lo stadio fischia Agnelli - leofergod : RT @MaxNerozzi: #Dybala lanciato in aria dai compagni, poi scoppia in lacrime sui cori dello Stadium - LH44addicted : RT @MaxNerozzi: #Dybala lanciato in aria dai compagni, poi scoppia in lacrime sui cori dello Stadium - sportli26181512 : Dybala scoppia in un pianto infinito. E lo stadio fischia Agnelli: Dybala scoppia in un pianto infinito. E tutto lo… - La_Me_Linda : chiellini saluta lo stadium con il sorriso consapevole di aver concluso la sua carriera dybala emozionatissimo alla… -