Cene estive | prepara un menù rapido e saporito | un paio di ricette ‘fresche’ contro la calura

Leggi su direttanews

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sta per arrivare il caldo e con le alte temperature e la voglia di mare si cercano pasti freschi e veloci, vi diamo un’idea diperPasta alla greca,(Pixabay)Il caldo si fa sentire già in molte parti d’Italia con punte a ora di pranzo che toccano anche i 30°. L’estate, temuta e desiderata allo stesso tempo, sta arrivando ed è giusto anche cambiare alimentazione. Dagli apertivi in terrazzo fino allette tra amici o in coppia: come riuscire a a soddisfare tutti senza utilizzare troppo i fornelli? Esistono tantissime idee questo è certo, ma avendo facendo qualche ricerca per voi adesso vi proporremo uncompleto ed equilibrato, anche facile dare, che accomuna i gusti di tutti.per ...