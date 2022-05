Calcio: Chiellini, 'la Juve è stata tutto, il viaggio non finisce' (Di lunedì 16 maggio 2022) Torino, 16 mag. - (Adnkronos) - "È arrivato il giorno". Inizia così la lunga lettera pubblicata sui social da Giorgio Chiellini nel giorno del match contro la Lazio, l'ultimo in casa in maglia bianconera. "La Juve per me è stata tutto - scrive il 37enne livornese -. La mia giovinezza, l'esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l'accettazione della sconfitta. L'ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata. E poi i campioni dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff. Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa che ho avuto cura di raccogliere, conservare e custodire". Gioia, serenità e gratitudine. Sono le tre (come il suo numero di maglia) sensazioni provate da Chiellini nel ripercorrere ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Torino, 16 mag. - (Adnkronos) - "È arrivato il giorno". Inizia così la lunga lettera pubblicata sui social da Giorgionel giorno del match contro la Lazio, l'ultimo in casa in maglia bianconera. "Laper me è- scrive il 37enne livornese -. La mia giovinezza, l'esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l'accettazione della sconfitta. L'ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata. E poi i campioni dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff. Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa che ho avuto cura di raccogliere, conservare e custodire". Gioia, serenità e gratitudine. Sono le tre (come il suo numero di maglia) sensazioni provate danel ripercorrere ...

Advertising

sportmediaset : Il messaggio di Chiellini prima dell'addio: 'La Juve per me è stata tutto' #Chiellini #Juventus… - CalcioOggi : Chiellini, il post d’addio alla Juve commuove tifosi e calciatori - Tuttosport - TV7Benevento : Calcio: Chiellini, 'la Juve è stata tutto, il viaggio non finisce' - - AndreaStafisso : Si parlerà di @chiellini come si parla di Scirea e Baresi, di Maldini, Cannavaro e Nesta e delle altre leggende del… - paintitblack01 : @zerodarknesscos forse più capitano no, ma simbolo e immagine della juve si. Mille Chiellini(ed io lo stimo tantiss… -