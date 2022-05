Advertising

Eurosport_IT : MILAN A UN PASSO DALLO SCUDETTO ??????? I rossoneri superano l'ultimo vero grande scoglio per il titolo, battendo l'A… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari ad un passo dalla Serie B, ma dipende dal risultato della Salernitana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari ad un passo dalla Serie B, ma dipende dal risultato della Salernitana - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari ad un passo dalla Serie B, ma dipende dal risultato della Salernitana - apetrazzuolo : SERIE A - Cagliari ad un passo dalla Serie B, ma dipende dal risultato della Salernitana -

Agenzia ANSA

a undalla B: ora è l'indiziato numero uno per fare compagnia alle già retrocesse Venezia e Genoa. Il calcolo è presto fatto: la squadra di Agostini può fare la corsa ormai solo sulla ...... oltre a fare bottino pieno contro i blucerchiati, dovrà incrociare le dita e sperare in un... L'Inter ha vinto a, d'accordo, ma il successo sull'Atalanta è davvero pesantissimo, di ... Cagliari a un passo dalla B ma dipende da risultato Salernitana - Sardegna (ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Cagliari a un passo dalla B: ora è l'indiziato numero uno per fare compagnia alle già retrocesse Venezia e Genoa.Cagliari a un passo dalla B: ora è l'indiziato numero uno per fare compagnia alle già retrocesse Venezia e Genoa. Il calcolo è presto fatto: la squadra di Agostini può fare la corsa ormai solo sulla S ...