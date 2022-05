Secret Team 355 | un prevedibile action tutto al femminile ma poco femminista

(Di domenica 15 maggio 2022) Di355 basta vedere la composizione del cast da manuale Cencelli del marketing (e da cinema algoritmo) per farsi un’idea del tenore del film diretto da Simon Kinberg (produttore e sceneggiatore di lungo corso, poi regista di X-Men – Dark Phoenix). A menare le danze c’è la spia tosta e bianca statunitense (Jessica Chastain, che è anche produttrice e si vede), doppiata dalla sua omologa speculare tedesca (Diane Kruger), l’esperta di tecnologie nera ex agente dell’MI6 (Lupita Nyong’o), la psicologa latina (Penélope Cruz, piuttosto sacrificata), l’impenetrabile orientale (Fan Bingbing). Il caso e gli eventi le obbligano a formare una squadra, molto di controvoglia sulle prime, sopratChastain e Kruger, le femmine alfa del gruppo, che se le erano date di santa ragione durante una missione. Obiettivo, reimpossessarsi di ...

