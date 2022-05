Nei territori del Sud si gioca lo scontro decisivo | il monito del generale

Advertising

rulajebreal : Sono profondamente addolorata. La mia amica Shireen Abu Aqle è stata uccisa con un colpo alla testa mentre stava… - crocerossa : ??La @FIGC al fianco della CRI con un’importante donazione per l’#EmergenzaUcraina. Il carico, composto per lo più d… - amnestyitalia : Le autorità israeliane devono porre fine alle uccisioni illegali, ai ferimenti gravi e alle punizioni collettive ne… - mariosalis : RT @HSkelsen: La #Russia sta conducendo una mobilitazione segreta nei territori ucraini temporaneamente occupati, #Crimea e altri. Anche le… - Simonet35994875 : RT @amnestyitalia: Le autorità israeliane devono porre fine alle uccisioni illegali, ai ferimenti gravi e alle punizioni collettive nei con… -

L'Opinionista

Come più volte ribadito nelle settimane vissute all'insegna del conflitto russo - ucraino, la stima è provvisoria in quanto il lavoro di ricognizioneoccupati dai russi e recentemente ...... e a fianco di quelle realt che creano auto organizzazione e solidariet dal bassodevastati dalla guerra. Un'occupazione che coster quanto meno agli organizzatori e ai promotori dell'... Pagano: “Nomina Ronzulli rafforza rilancio di Forza Italia nei territori” Il conflitto si sposta e si concentra nei territori del Sud dell'Ucraina: le prossime settimane saranno decisive per capire l'esito finale che dipenderà da alcune mosse. Ecco il parere del generale Do ...Guerra in Ucraina: il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’andamento del conflitto russo-ucraino.