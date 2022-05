LIVE Cagliari-Inter 0-1 | che stacco di Darmian! Ceppitelli e Cragno negano due volte il raddoppio di Lautaro

Advertising

Commenta per primo- Inter, con fischio d'inizio alle 20.45 alla Sardegna Arena, chiude il programma della domenica di Serie A. Come sempre Calciomercato.com vi racconteràla moviola degli episodi più ...... il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,e Inter si affrontano nel ...CAGLIARI-INTER 0-1 (25' Darmian) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI CAGLIARI-INTER 38' - Joao Pedro sorprende Skriniar ed entra in area, ma poi scivola e perde l'attimo. De ...27 - Cagliari-Inter 0-1: Darmian porta in vantaggio i nerazzurri con un colpo di testa su assist di Perisic. Finale: Napoli-Genoa 3-0. I gol di Osimehn, Insigne e Lobotka condannano ...