(Di domenica 15 maggio 2022) CAGLIARI (ITALPRESS) – L'risponde al, batte il Cagliari in trasferta 3-1 e rimanda all'ultima giornata il discorso Scudetto. Nerazzurri a quota 81 punti, a due lunghezze dai rossoneri, in vista dell'ultimo atto contro la Sampdoria, da stasera matematicamente salva. La squadra di Agostinia -2 dalla Salernitana e chiude la stagione con sole tre vittorie casalinghe in tutto il campionato. Anche il discorso salvezza è rimandato dunque agli ultimi 90 minuti: in lotta il team di Nicola e i sardi; già retrocesse Venezia e, da stasera,. Nella prima mezz'ora il Cagliari è pericoloso dalla distanza: ci prova prima Lykogiannis (9?) con un tiro respinto in tuffo da Handanovic, poi Marin (21?) con un piattone che termina non lontano dal palo. All'11' è il Var a negare il vantaggio nerazzurro: calcio piazzato ...

Advertising

Gazzetta_it : VAR - Inter: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - tvdellosport : #PRIMAVERA, GLI ACCOPPIAMENTI: Saranno #Cagliari-#Sampdoria e #Atalanta- #Juventus le sfide del primo turno dei pl… - GoalItalia : La Juve resta ferma a 14 ? L'Inter sale a 8 ? L'albo d'oro della Coppa Italia ?? - Italpress : L’Inter torna a -2 dal Milan, il Genoa retrocede in B - restoalsud : #territorio #sud #lavoro L’Inter resta a -2 dal Milan, Genoa retrocesso in B - -

Aggrappata allo scudetto con le unghie, l'tiene viva una micro speranza battendo e inguaiando il Cagliari e restando a - 2 dal Milan, ... l'unica speranza per Inzaghibattere la Samp (già ...... la squadra di Dionisi sale a 50 punti, quella di Mihajlovica 43. Il tabellino di Bologna - ...Headlines/Account Ig Juventus Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Dalla Juve a Milan e: ...CAGLIARI (ITALPRESS) - L'Inter risponde al Milan, batte il Cagliari in trasferta 3-1 e rimanda all'ultima giornata il discorso Scudetto. Nerazzurri a quota ...BASTONI 6 - Non ancora al meglio, rientra tra i titolari e resta in campo per 70 minuti in cui comunque ... sul rettangolo di gioco di essere un giocatore irrinunciabile in questa Inter. Dribbling, ...