IMMAGinACTION 2022 | ospiti e programma del festival

Leggi su lopinionista

(Di domenica 15 maggio 2022) Il 10 e 11 giugno torna ilinternazionale del videoclip e presenta in collaborazione con il Comacchio BeachCOMACCHIO – Nuova edizione e nuova location per IMAGinACTION, il primoInternazionale del videoclip musicale, che dopo una fortunata collaborazione con il Comacchio Beachnel 2019 con l’evento che coinvolse Anastacia, quest’anno propone l’intera nuova edizione nella biosfera delta del Po, in collaborazione con il Comacchio Beache presenta un evento di due giorni in cui i suoni e le immagini arriveranno al pubblico nella suggestiva location di Porto Garibaldi, dove sul palco saranno protagonisti i big della musica italiana e si presenteranno contenuti culturali e artistici nell’ottica di sviluppare, arricchire e promuovere lo ...