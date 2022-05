Il pianto di Insigne è il sogno di ogni bambino (Di domenica 15 maggio 2022) Lorenzo Insigne segna allo stadio Diego Armando Maradona nel giorno della sua ultima partita nello stadio del Napoli. Può piacere o meno, può stare simpatico o no, ma Insigne rappresenta il sogno di ogni bambino: giocare, segnare, gioie e soffrire correndo su un campo da gioco, infossando la maglia della propria città. Si, perché al di là di tutto è questo quello che veramente rappresenta Lorenzo Insigne, non solo per Napoli ma per lo sport in generale, che essenzialmente dà a tutti la possibilità di sognare. E allora godiamoci il gol di Lorenzo Insigne col Genoa, segnato sul rigore ripetuto, ma l’importante è che quella palla sia finita in porta. L’ultima partita al Maradona di Insigne è stato mix di emozioni fortissime. Il discorso ai tifosi del ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022) Lorenzosegna allo stadio Diego Armando Maradona nel giorno della sua ultima partita nello stadio del Napoli. Può piacere o meno, può stare simpatico o no, marappresenta ildi: giocare, segnare, gioie e soffrire correndo su un campo da gioco, infossando la maglia della propria città. Si, perché al di là di tutto è questo quello che veramente rappresenta Lorenzo, non solo per Napoli ma per lo sport in generale, che essenzialmente dà a tutti la possibilità di sognare. E allora godiamoci il gol di Lorenzocol Genoa, segnato sul rigore ripetuto, ma l’importante è che quella palla sia finita in porta. L’ultima partita al Maradona diè stato mix di emozioni fortissime. Il discorso ai tifosi del ...

