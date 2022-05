“Ho fatto vedere una sua intervista ai ragazzi”, Pioli cita Kobe Bryant nel post partita (Di domenica 15 maggio 2022) Il Milan esce vittorioso da San Siro con il risultato di 2-0 ai danni dell’Atalanta. Stefano Pioli, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato importanti dichiarazioni. Sul sostegno dei tifosi: “Da un anno mi emoziono con loro, ma sappiamo che il lavoro non è ancora finito e dobbiamo mantenere le nostre abitudini”. “Sono molto soddisfatto. Abbiamo giocato contro una squadra forte ma abbiamo concesso poco. Siamo stati poi bravi a trovare soluzioni in avanti, perché loro ci hanno lasciato pochi spazi. I miei ragazzi sono stati bravissimi. Questa vittoria è un premio meritato per il loro talento e la loro voglia di lavorare da squadra“, aggiunge il tecnico rossonero. Milan Atalanta Pioli Sull’aria che tira a Milanello: “Sto vivendo settimane normalissime a Milanello perché vedo l’atteggiamento positivo dei miei ... Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) Il Milan esce vittorioso da San Siro con il risultato di 2-0 ai danni dell’Atalanta. Stefano, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato importanti dichiarazioni. Sul sostegno dei tifosi: “Da un anno mi emoziono con loro, ma sappiamo che il lavoro non è ancora finito e dobbiamo mantenere le nostre abitudini”. “Sono molto soddis. Abbiamo giocato contro una squadra forte ma abbiamo concesso poco. Siamo stati poi bravi a trovare soluzioni in avanti, perché loro ci hanno lasciato pochi spazi. I mieisono stati bravissimi. Questa vittoria è un premio meritato per il loro talento e la loro voglia di lavorare da squadra“, aggiunge il tecnico rossonero. Milan AtalantaSull’aria che tira a Milanello: “Sto vivendo settimane normalissime a Milanello perché vedo l’atteggiamento positivo dei miei ...

Advertising

RafaeLeao7 : Abbiamo fatto vedere a tutti la forza del diavolo stasera !! #Forza Milan ???? - Link4Universe : Siamo i primi esseri umani a vedere direttamente com'è fatto il buco nero al cento della Via Lattea! Previsioni fat… - capuanogio : 'La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato ce la ridanno, quanti km hanno fatto, se ci sono i cd di Pino… - AnnamariaGaleo2 : RT @mattizumbissimo: In occasione della fine di quest’edizione di Amici ho fatto questo piccolo video per Chri, l’unico vincitore per noi N… - DAZN_IT : Stefano #Pioli così dopo #MilanAtalanta: 'Ai ragazzi ho fatto vedere un video speciale' #DAZN -