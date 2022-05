Dove vedere Napoli-Genoa: streaming gratis oggi LIVE e diretta tv Serie A (Di domenica 15 maggio 2022) oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Diego Armando Maradona” si disputerà il match Napoli-Genoa, valevole per la 37.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica i partenopei al terzo posto con 73 punti, mentre i liguri al penultimo con 28 punti e costretti a vincere per alimentare ancora speranze di salvezza. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Genoa-Cagliari: streaming gratis LIVE oggi e diretta tv Serie A Dove vedere Sampdoria-Genoa: streaming gratis ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 15 maggio 2022)pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Diego Armando Maradona” si disputerà il match, valevole per la 37.a giornata del campionato diA che vede in classifica i partenopei al terzo posto con 73 punti, mentre i liguri al penultimo con 28 punti e costretti a vincere per alimentare ancora speranze di salvezza. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Cagliari:tvSampdoria-...

Advertising

GiovaQuez : Solovyev: 'Mi fate vedere una sentenza di un tribunale o un decreto dove si dice che non sono un giornalista ma un… - forumJuventus : (CDS) 'Notte da 'Sergente' per farsi vedere dalla Juventus, domani Milinkovic sarà l'osservato speciale a Torino do… - Deborah06531014 : @MilanNewsit Dove la posso vedere? - gallovichalice : fammi vedere il campo di kiwi dove mi vuoi seppellire - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Bologna-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #BolognaSassuolo #SerieA -