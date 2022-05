“Anything to say? La scultura di Davide Dormino a Udine (Di domenica 15 maggio 2022) Se siete passati per Piazza Libertà a Udine avrete certamente notato questa scultura in bronzo, “Anything to say?” Tre figure, a grandezza naturale, in piedi sopra tre sedie e una quarta sedia vuota che invita le persone ad alzarsi in piedi a difesa della libertà d’informazione e a sostegno di chi ha avuto il coraggio di rivelare al mondo intero verità scomode, come hanno fatto Edward Snowden, Julian Assange e Chelsea Manning. Sono questi i tre personaggi raffigurati in piedi sopra le sedie: eroi controversi che hanno avuto il coraggio di scardinare le regole del sistema di controllo che governa le vite di tutti. “Anything to say?”, dell’artista Davide Dormino, è un’opera itinerante e interattiva, che mantiene tutta la tradizionale forza del ... Leggi su udine20 (Di domenica 15 maggio 2022) Se siete passati per Piazza Libertà aavrete certamente notato questain bronzo, “to?” Tre figure, a grandezza naturale, in piedi sopra tre sedie e una quarta sedia vuota che invita le persone ad alzarsi in piedi a difesa della libertà d’informazione e a sostegno di chi ha avuto il coraggio di rivelare al mondo intero verità scomode, come hanno fatto Edward Snowden, Julian Assange e Chelsea Manning. Sono questi i tre personaggi raffigurati in piedi sopra le sedie: eroi controversi che hanno avuto il coraggio di scardinare le regole del sistema di controllo che governa le vite di tutti. “to?”, dell’artista, è un’opera itinerante e interattiva, che mantiene tutta la tradizionale forza del ...

A Vicino/Lontano focus sul caso Assange Vicino/lontano accende un faro sulla libertà di informazione con la grande scultura 'Anything to say A monument to courage", opera in bronzo dell'artista Davide Dormino che nel cuore della città (... Il Friuli Vicino/lontano accende un faro sulla libertà di informazione con la grande scultura 'Anything to say A monument to courage", opera in bronzo dell'artista Davide Dormino che nel cuore della città (... Vicino/Lontano, aprono i percorsi espositivi