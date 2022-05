Incendio a Portobuffolè | a fuoco un' azienda di arredobagno | sul posto i vigili del fuoco

(Di sabato 14 maggio 2022) Unnei pressi di, in provincia di Treviso, ha coinvolto la Nicos International, un'specializzata in arredamenti per bagno. Sulstanno operando vari mezzi dei...

messveneto : Incendio alla Nicos di Portobuffolè, fumo visibile a chilometri: a fuoco l’azienda che produce arredo bagno: Le fia… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Dalle prime notizie, le fiamme sono per ora all'interno. L'azienda fa uso di mo… - tribuna_treviso : Incendio alla Nicos di Portobuffolè: a fuoco l’azienda che produce arredo bagno - TgrRaiVeneto : Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Dalle prime notizie, le fiamme sono per ora all'interno. L'azienda fa uso… - tribuna_treviso : ++++ INCENDIO ALLA NICOS DI PORTBUFFOLE'+++ Le fiamme di un rogo di vaste proporzioni stanno avvolgendo la nota azi… -

