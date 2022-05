Highlights Viterbese-Fermana 2-0 | playout Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 14 maggio 2022) Ildeglidi, valida come ritorno deidella. Solo un risultato a disposizione della formazione di casa, che doveva rimontare l’1-0 maturato all’andata: missione compiuta per la, che si è imposta per 2-0, grazie a una rete per tempo. Apre Volpicelli al 9? su calcio di rigore, arrotonda Urso al 65? con un facile tap-in. Ecco quindi idelle due reti del match. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieC #Playout | Una rete all'84’ regala la vittoria alla #Fermana contro la #Viterbese: gol e highlights -

SPORTFACE.IT

Termina 1 - 0 tra Fermana ela sfida valevole per l'andata dei playout del campionato di Serie C 2021/2022 . Dopo un primo tempo equilibrato sono i padroni di casa a trovare la vittoria grazie alla rete segnata sul ...VIDEOCARRARESE -X - X VIDEO HIGHLIGHTS Viterbese-Fermana 2-0, playout Serie C 2021/2022 Termina 1-0 tra Fermana e Viterbese la sfida valevole per l’andata dei playout del campionato di Serie C 2021/2022. Dopo un primo tempo equilibrato sono i padroni di casa a trovare la vittoria grazie ...