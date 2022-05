Giro d’Italia 2022, Davide Gabburo: “Difficile lottare con uno come De Gendt. Soddisfatto del secondo posto” (Di sabato 14 maggio 2022) Alla fine dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2022 svolta interamente a Napoli, il belga della Lotto Soudal Thomas De Gendt si è aggiudicato la vittoria in volata sul lungomare partenopeo (via Caracciolo) ai danni di Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) e Jorge Arcas (Movistar Team). Tutti i pronostici erano a favore di Mathieu Van der Poel, al punto che quasi tutti i corridori erano attenti alle sue mosse per non perdere contatto dal corridore della Alpecin-Fenix. La strategia di De Gendt è andata a buon fine, ignorando un’eventuale azione di Van der Poel e tentando la fuga. Davide Gabburo ha seguito la scia fino alla fine di De Gendt, salvo poi arrendersi nella volata alla superiorità del belga. Ai microfoni ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Alla fine dell’ottava tappa delsvolta interamente a Napoli, il belga della Lotto Soudal Thomas Desi è aggiudicato la vittoria in volata sul lungomare partenopeo (via Caracciolo) ai danni di(Bardiani-CSF-Faizanè) e Jorge Arcas (Movistar Team). Tutti i pronostici erano a favore di Mathieu Van der Poel, al punto che quasi tutti i corridori erano attenti alle sue mosse per non perdere contatto dal corridore della Alpecin-Fenix. La strategia di Deè andata a buon fine, ignorando un’eventuale azione di Van der Poel e tentando la fuga.ha seguito la scia fino alla fine di De, salvo poi arrendersi nella volata alla superiorità del belga. Ai microfoni ...

