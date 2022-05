Chelsea ko ai rigori | Coppa d' Inghilterra è del Liverpool

Advertising

DiMarzio : #FACup I Trionfa il @LFC ai calci di rigore, @ChelseaFC battuto. Decisivo Kostas #Tsimikas - surfasport : ?????????????? IL LIVERPOOL VINCE LA FA CUP ?? #Chelsea vs #Liverpool 0 a 0 (4 a 5 dcr) ?? Si è conclusa ai rigori la… - ilcirotano : I rigori sono ancora una volta fatali al Chelsea. E il Liverpool fa sua la FA Cup - - Bertolca10 : Il Liverpool conquista il suo secondo trofeo stagionale facendo sua l'#FACup: battuto il Chelsea ai rigori. Decisiv… - zazoomblog : Il Liverpool vince anche l’FA Cup (ancora ai rigori e ancora contro il Chelsea) - #Liverpool #vince #anche #(ancor… -

Il Liverpool trionfa in FA Cup: steso ilai. I Reds vincono per l'ottava volta il torneo Il Liverpool si aggiudica la FA Cup ai calci di rigore contro il. Dopo lo 0 - 0 di regolamentari e supplementari è il rigore ...WEMBLEY (Regno Unito) - E' del Liverpool la finale di FA Cup . I Reds di Klopp piegano 6 - 5 ildopo i calci di rigore, che regalano ai Reds il trofeo più ambito d'Inghilterra. Nei tempi regolamentari finisce a reti bianche: dal dischetto sbagliano subito Azpilicueta , poi Mane per il ...Come in EFL, 0-0 fra Chelsea e Liverpool anche nella finale di FA Cup. A vincere sono ancora i Reds. Decisivo Tsimikas ...Termina 5-6 d.c.r. la finale di FA Cup 2021/22, tra Chelsea e Liverpool, ecco il tabellino e le pagelle della sfida ...