AEW Rampage 13 05 2022 – Scorpio Sky vs Kazarian

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 14 maggio 2022) Nuova puntata di, anche questa settimana presentata al venerdì pomeriggio in America per permettere la messa in onda su TNT dei playoff di NBA. C’è tanta carne al fuoco tra la difesa del titolo TNT, un match della Owen Hart Cup e il ritorno della Death Triangle al completo. Ma ci sarà anche tanto tanto altro in questa puntata. Dunque andiamo a vedere cosa è accaduto. Risultati: Death Triangle battono The Butcher, The Blade and Marq Quen (3 / 5)Nel post match, le luci si spengono e quando si riaccendono compare la House of Black a bordoring. Le luci vanno via di nuovo e quando si riaccendono, Black e compagni sono spariti Shawn Spears batte Bear Boulder SQUASH INTERVISTA: Mark Sterling (che indossa un collare da ospedale) e Tony Nese vengono intervistati a riguardo il match del Buy In di Double Or Nothing. Nese dice ...