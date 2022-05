Addio Lewandowski | colpo di scena | pronto il sostituto a sorpresa

(Di sabato 14 maggio 2022) In Europa è cominciato un grosso giro di attaccanti:è vicino a lasciare il Bayern Monaco e i bavaresi pensano ad unaIl Bayern Monaco si avvia a chiudere con un’era geologica. Robert, dopo otto anni con il club bavarese, è ormai vicino a non rinnovare e di conseguenza ad abbandonare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... ha rifiutato il prolungamento dell'accordo, aprendo la strada a unal club bavarese. È quanto scrivono i media tedeschi. " La macchina da gol Robertlascerà il club entro l'estate ...Robert, secondo quanto riporta la stampa tedesca, ha rifiutato il prolungamento di contratto con il Bayern Monaco . Il bomber polacco è in scadenza nel giugno 2023 ed ha aperto ufficialmente ad ...Robert Lewandowski, il cui contratto con il Bayern Monaco scade nel giugno 2023, avrebbe comunicato al club bavarese di non volere prolungare l’accordo, mettendolo di fatto davanti a un bivio: ...Mentre il presidente ribadisce la ferrea volontà di rispettare il contratto fino al 2023, il club toglie il post dai propri account in cui ...