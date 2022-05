Uomini e Donne, è ritorno di fiamma tra il Cavaliere e la Dama? (Di venerdì 13 maggio 2022) Uomini e Donne non smette di sorprendere il suo pubblico e questa volta per merito di una Dama e di un Cavaliere, tra di loro sembra esser ci in atto un vero ritorno di fiamma. Continua il grande successo dello show del pomeriggio di Maria De Filippi che si sta avvicinando verso la chiusura della stagione, ma nel frattempo proprio in queste ore le nuove puntata registrate hanno rivelato dei veri colpi di scena che quanto prima il grande pubblico vedrà in onda anche cu Canale Cinque e che in particolare riguardano una ex coppia che da tempo si era detta addio, almeno fino a questo momento. Prima di svelare di chi si tratta, pare che nella puntata in questione tra i due sia finita con un bellissimo ballo davvero emozionante e la conclusione di un invito a uscire che ... Leggi su chenews (Di venerdì 13 maggio 2022)non smette di sorprendere il suo pubblico e questa volta per merito di unae di un, tra di loro sembra esser ci in atto un verodi. Continua il grande successo dello show del pomeriggio di Maria De Filippi che si sta avvicinando verso la chiusura della stagione, ma nel frattempo proprio in queste ore le nuove puntata registrate hanno rivelato dei veri colpi di scena che quanto prima il grande pubblico vedrà in onda anche cu Canale Cinque e che in particolare riguardano una ex coppia che da tempo si era detta addio, almeno fino a questo momento. Prima di svelare di chi si tratta, pare che nella puntata in questione tra i due sia finita con un bellissimo ballo davvero emozionante e la conclusione di un invito a uscire che ...

