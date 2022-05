Sud: Draghi, 'non era e non è destinato a restare indietro' (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Il Sud non era – e non è – dunque destinato a rimanere indietro". Così il premier Mario Draghi al Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento. "L'evoluzione delle politiche pubbliche per il Meridione è spesso rappresentata come una successione di inevitabili sprechi, fallimenti". "La storia economica del Sud nel Secondo Dopoguerra è però più complessa di come raccontano questi pigri pregiudizi. Dagli anni '50 fino alla crisi petrolifera del ‘73, sospinto anche dagli investimenti pubblici, il Sud è cresciuto a una velocità superiore al Nord". "In quel periodo il rapporto tra il prodotto interno lordo pro capite del Mezzogiorno e quello del Centro-Nord è migliorato di 10 punti percentuali - dal 55 al 65 per cento. Tra la seconda metà degli anni ‘90 e l'inizio degli anni 2000, le politiche di investimento hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Il Sud non era – e non è – dunquea rimanere". Così il premier Marioal Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento. "L'evoluzione delle politiche pubbliche per il Meridione è spesso rappresentata come una successione di inevitabili sprechi, fallimenti". "La storia economica del Sud nel Secondo Dopoguerra è però più complessa di come raccontano questi pigri pregiudizi. Dagli anni '50 fino alla crisi petrolifera del ‘73, sospinto anche dagli investimenti pubblici, il Sud è cresciuto a una velocità superiore al Nord". "In quel periodo il rapporto tra il prodotto interno lordo pro capite del Mezzogiorno e quello del Centro-Nord è migliorato di 10 punti percentuali - dal 55 al 65 per cento. Tra la seconda metà degli anni ‘90 e l'inizio degli anni 2000, le politiche di investimento hanno ...

