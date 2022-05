“Non ci credo”. Amici 21, Sissi travolta dalla gioia: per lei un’enorme sorpresa (Di venerdì 13 maggio 2022) Momento super emozionante ad Amici 21 per la cantante Sissi. Ormai siamo agli sgoccioli del talent show di Maria De Filippi, infatti domenica 15 maggio scopriremo il nome del vincitore. E nella giornata del 13 maggio è stato diffuso il daytime conclusivo del programma, che tra le altre cose ha mostrato una sorpresa bellissima e inaspettata per la ragazza. Quest’ultima non poteva mai immaginarsi di trovarsi di fronte a quello che ha visto, ma non era un sogno bensì una straordinaria realtà. A proposito di Amici 21 e di Sissi, il suo fidanzato Dario Schirone ha rivolto un pensiero anche a lei quando ha abbandonato la scuola: “Cinque mesi su sette con Silvia, che penso sia la persona più bella e forte che io abbia mai conosciuto. Adesso vediamo di fare tutti il tifo per lei, che quando esce deve ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Momento super emozionante ad21 per la cantante. Ormai siamo agli sgoccioli del talent show di Maria De Filippi, infatti domenica 15 maggio scopriremo il nome del vincitore. E nella giornata del 13 maggio è stato diffuso il daytime conclusivo del programma, che tra le altre cose ha mostrato unabellissima e inaspettata per la ragazza. Quest’ultima non poteva mai immaginarsi di trovarsi di fronte a quello che ha visto, ma non era un sogno bensì una straordinaria realtà. A proposito di21 e di, il suo fidanzato Dario Schirone ha rivolto un pensiero anche a lei quando ha abbandonato la scuola: “Cinque mesi su sette con Silvia, che penso sia la persona più bella e forte che io abbia mai conosciuto. Adesso vediamo di fare tutti il tifo per lei, che quando esce deve ...

