Maneskin | polemiche per il nuovo singolo | “È un plagio ai Nirvana”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ihanno pubblicato da poche ore ilSupermodel. L’attesodella band italiana inizia già a dividere. Sui social infatti non pochi commenti parlano di troppa somiglianza, se non addirittura, con un celebre brano dei. Non sono passate nemmeno 24 ore dall’uscita del brano e già non mancano le. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le 100 bandiere che raccontano il mondo Tim Marshall Miley Cyrus risponde a Conte: l’impegno contro il covid New Order ilalbum è uscito ieri Il ritorno di Fedez: tra curiosità e ipotesi Jovanotti pubblica “Lorenzo sulla luna” Di Maio parla della crisi in Iran