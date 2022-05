Lukaku-Inter: l’agente svela tutta la verità! (Di venerdì 13 maggio 2022) Siamo quasi a fine maggio ed è tempo di calciomercato con tutte le big europee che sono acaccia di grandi affari. Il giro di attaccanti è già partito con la firma di Erling Haaland per il Manchester City. Questo sicuramente non sarà l’ultimo grande affare, anzi, già si parla di altri top player pronti a cambiare casacca. Lukaku Chelsea Pastorello Intanto, dopo mesi di silenzio, è tornato a parlare l’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, in merito al suo futuro e ad un suo probabile passaggio all’Inter a La Repubblica: “Saranno proprio gli attaccanti a movimentare il mercato, non c’è solo Haaland. L’anno scorso tanti club cercavano un numero 9 e non sono riusciti a prenderlo. Non è un segreto: ne cercano Barcellona, Atletico Madrid, uno lo prenderà il Real. Se dovesse prendere Mbappé, anche il PSG ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Siamo quasi a fine maggio ed è tempo di calciomercato con tutte le big europee che sono acaccia di grandi affari. Il giro di attaccanti è già partito con la firma di Erling Haaland per il Manchester City. Questo sicuramente non sarà l’ultimo grande affare, anzi, già si parla di altri top player pronti a cambiare casacca.Chelsea Pastorello Intanto, dopo mesi di silenzio, è tornato a parlaredi Romelu, Federico Pastorello, in merito al suo futuro e ad un suo probabile passaggio all’a La Repubblica: “Saranno proprio gli attaccanti a movimentare il mercato, non c’è solo Haaland. L’anno scorso tanti club cercavano un numero 9 e non sono riusciti a prenderlo. Non è un segreto: ne cercano Barcellona, Atletico Madrid, uno lo prenderà il Real. Se dovesse prendere Mbappé, anche il PSG ...

