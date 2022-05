Harry non taglierà mai del tutto i ponti con la Regina e non c’entra l’affetto (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo molti commentatori britannici il Principe Harry non taglierà mai i contatti con la Regina, ma si tratterebbe di una scelta egoista. In più di un’occasione, soprattutto di recente, il Principe Harry ha voluto ricordare e sottolineare il suo profondissimo legame con la Regina Elisabetta. Sembra che l’affetto nei confronti di sua nonna sia quindi l’unico ponte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo molti commentatori britannici il Principenonmai i contatti con la, ma si tratterebbe di una scelta egoista. In più di un’occasione, sopratdi recente, il Principeha voluto ricordare e sottolineare il suo profondissimo legame con laElisabetta. Sembra chenei confronti di sua nonna sia quindi l’unico ponte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

