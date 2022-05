Fabrizio Miccoli torna in libertà dopo 6 mesi di carcere: ha ottenuto l’affidamento in prova (Di venerdì 13 maggio 2022) torna in libertà Fabrizio Miccoli. dopo sei mesi di carcere, l’ex capitano del Palermo ottiene l’affidamento in prova come misura alternativa alla detenzione. Il calciatore salentino è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso dalla Cassazione nel novembre 2021. I giudici della Suprema Corte avevano confermato la sentenza del gennaio 2020 della Corte di Appello di Palermo. A restituire la libertà a Miccoli, detenuto a Rovigo, è stato il tribunale di sorveglianza di Venezia che ha accolto il ricorso del suo avvocato. Sulla base dell’affidamento in prova che il Tribunale gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022)inseidi, l’ex capitano del Palermo ottieneincome misura alternativa alla detenzione. Il calciatore salentino è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 6di reclusione con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso dalla Cassazione nel novembre 2021. I giudici della Suprema Corte avevano confermato la sentenza del gennaio 2020 della Corte di Appello di Palermo. A restituire la, detenuto a Rovigo, è stato il tribunale di sorveglianza di Venezia che ha accolto il ricorso del suo avvocato. Sulla base delinche il Tribunale gli ...

