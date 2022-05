E’ tempo d’estate | primo week end davvero caldo per l’Italia | le previsioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 13 maggio 2022) E’ proprio vero che non esistono più le mezze stagioni perchè questa primavera, è durata ben poco, soprattutto in molte regioni che sono passate direttamente dal rigido clima invernale a quello praticamente estivo. E chi ha deciso di passare un fine settimana fuori porta, sabato 14 e domenica 15 maggio, ha scelto bene ilend, perchè già da oggi, ilestivo, arriverà in quasi tutta Italia; questo significa che italiani e turisti, si godranno ilvero fine settimana diquasi estivo. Temperature perfette per passeggiate in montagna ma anche per i primi bagni, soprattutto al sud Italia. Già in questi giorni da Nord a Sud, c’era stato un assaggioe per ilend non si cambia rotta. L’anticiclone africano Hannibal che si è impadronito dell’Europa ...