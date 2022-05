Covid oggi Nordcorea, “migliaia con febbre, 6 morti: uno positivo a Omicron” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord comunica la morte di sei persone dopo che ieri, per la prima volta dell’inizio della pandemia da Covid, da Pyongyang è arrivata la conferma ufficiale dei primi casi di infezione. Notizie dell’agenzia Kcna segnalano “circa 18.000” casi di “persone con febbre” in 24 ore e precisano che tra le sei persone decedute una era risultata positiva alla variante Omicron. Secondo la Kcna, “solo il 12 maggio circa 18.000 persone hanno avuto la febbre in tutto il Paese” e “al momento fino a 187.800 persone sono isolate e vengono curate”. Stando all’agenzia, “da fine aprile una febbre, con cause ignote, si è diffusa in modo esplosivo” in Corea del Nord (con una popolazione di circa 25 milioni di persone), “con oltre 350.000 persone” contagiate “in poco tempo”, tra le quali “almeno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord comunica la morte di sei persone dopo che ieri, per la prima volta dell’inizio della pandemia da, da Pyongyang è arrivata la conferma ufficiale dei primi casi di infezione. Notizie dell’agenzia Kcna segnalano “circa 18.000” casi di “persone con” in 24 ore e precisano che tra le sei persone decedute una era risultata positiva alla variante. Secondo la Kcna, “solo il 12 maggio circa 18.000 persone hanno avuto lain tutto il Paese” e “al momento fino a 187.800 persone sono isolate e vengono curate”. Stando all’agenzia, “da fine aprile una, con cause ignote, si è diffusa in modo esplosivo” in Corea del Nord (con una popolazione di circa 25 milioni di persone), “con oltre 350.000 persone” contagiate “in poco tempo”, tra le quali “almeno ...

Advertising

Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - Mostro_Biscotto : @Mynamei25892973 che ad oggi si può cambiare in: FIGHT THE COVID-IDIOTS FEAR THE VACCINATED - Baffotto3000 : RT @BarillariDav: Se non togliamo il bavaglio/mascherina OGGI ai nostri figli ad ottobre sarà troppo tardi. Quando ripartirà la macchina… - Benedet68356805 : Triste il mondo sará per questi ragazzi di oggi e per quelli che verrá,per il covid,la guerra. - alessa1944 : RT @Simona01687507: Ho iniziato a pianificare la fuga dall'Italia due anni fa. È stata dura, ho sofferto tanto di malinconia. Oggi, a dista… -